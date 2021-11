Yalda Xakim: 'Mustaqbal ma lahan qoysaska saboolka ah ee dalkan ku nool'

Saacad ka hor

Qoyskeeda waxay dalkaas ka qaxeen in sannadihii 1980-maadkii, xilligii Midowgii Soofiyeet, balse si joogto ah ayay dalka uga soo warami jirtay tan iyo xilligaas.

Sheekada Yalda Xakim

Waan ogaa in ku laabashadaydii ugu horreysay ee waddankii aan ku dhashay tan iyo markii Taalibaanka ay xukunka qabsadeen bishii Ogoosto ay igu dhalin doonto su'aalo badan, ayey tiri.

Intee in la'eg ayay ummadda isku beddeshay tan iyo markii Taalibaan ay meesha ka saartay dawladdii ay reer galbeedka taageerayeen? Dadka Afghanistaan ma heli doonaan ugu dambeyntii nabadda ay ku taamayeen? Maxaa mustaqbal u noqon doona haweenka iyo gabdhaha ay markii horeba bulshada ka riixayeen nolosha maamulkooda cusub?

Waxaa jirtay hal su'aal, si kastaba ha ahaatee, maan fileyn in aan is weydiiyo; Awooddee bay tahay inaad isticmaasho si aad shaqada u timaaddo, maalinba maalinta ka dambaysa, toddobaadba kan ka dambeeya, bilba bisha ka danbeysa, adigoon mushahar helin?

In kastoo ay wax walba jiraan, haddana waxay u heelan yihiin in ay shaqeeyaan, iyaga oo daryeelaya dadka quusta ka taagan xaaladda ee sii kordheya ee qarka u saaran in ay naftooda halligaan.