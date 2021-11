HOP#67 iyo NISA: Maxaa laga ogyahay kursiga ay isku haystaan Yasin Farey iyo Tuuryare?

28 Daqiiqadood ka hor

Dowlad goboleedka Galmudug ayaa soo saartay xildhibaannadii ugu horreeyay ee Golaha Shacabka iyagoo sheegay in doorashadaasi ay tahay sidii ay ku bilaabatay.

Dhanka kale se waxaa soo baxaya cabasho ay qabaan qaar ka mid ah odayaasha deegaan doorashada kuraastooda ay ka dhacayso magaalada Dhuusamareeb, kuwaas oo sheegaya in ergo aan sax ahayn la xaraynayo kuwii reerkana laga tegay.

Kursiga doodda dhaliyey muxuu yahay?

Musharraxiinta war saxaafadeedka soo saaray iyo siyaasiyiin kaleba waxay si gaar ah caro uga muujiyeen go'aankaas, iyagoo sheegay in xeerka la isku ogyahay uu ahaa mid dhigaya in sarkaal xil haya aan loo oggolaanin doorashada ilaa uu iska casilo saddex isbuuc ka hor waqtigaas.

Guddiga doorashada ayaase sheegay in qodobkaas ay ku saxan yihiin, habraacuna uusan cidna ka reebeynin doorashada.

"Doorashadan waa doorasho dadban, waxaana u aasaas ah heshiis iyo is afgarad siyaasadeed. Madashii wadatashiga qaranka shirkii ugu dambeeyay ee ay magaalada muqdisho ku yeesheen waxaa laga soo saaray habraaca lagu dhaqayo doorashada, habraacaasi ma sheegayo oo ma xaddidayo muwaadinka Soomaaliyeed ee xilal haya - ama xil dowladeed ama xil ciidan - inuu iska soo casilo kursiga uu hayo.

Yaa ka mid ah dadka kursigaas cabashada ka muujiyey

Xulista ergada kursigaas ayaa durba dhalisay muran badan iyadoo dhinacyo kala duwan, qolaba iskeed u sheegaynayso in ay xaq u lahaayeen in ay soo xulaan ergadaas.

Nabadoon Cali Xasan oo ku magac dheer Cali Jeesto ayaa BBC-da u sheegay in uu isagu yahay qofka xaqa u leh soo xulista ergada kursiga 67.

"Waxaan ahay nabaddoon beelaha .. oo lagu metelo tirsigiisu yahay 67 oo deegaan doorashadiisu tahay dhuusamareeb, waxaana lagu wargeliyey kursigi in la soo dhejiyey, waxaanu u istaagnay sidii doorasho hufan aanu u qaban lahayn.

"Akhyaartii iyo intii talo ku lahayd oo dhan ayaan is wacnay waxaanu diyaarinay ergadeedii, annaga oo hawsheedii ku jirna ayaa ergo kale iyo rag ciidamo ah oo is wataa meeshii tageenn anagana in aan tagno ciriiri aa nalagaga geliyey, intaasaan ka cabanaynaa oo kursigaas saxiixihiisii anigu aaan ahay."