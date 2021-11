Tahriibayaal ku geeriyooday marin biyoodka u dhaxeeya Ingiriiska iyo Faransiiska

Saacad ka hor

Ugu yaraan 31 qof oo tahriibayaal ah oo ku sii jeeday dalka Ingiriiska ayaa ku qaraqmay English Channel oo ah marin biyood u dhaxeeya dalalka Ingiriiska iyo Faransiiska una dhow magaalada Calais ka dib markii ay la degtay doonidii ay la socdeen dadkaasi.Ururka Caalamiga ah ee Socdaalka ayaa sheegay in falkaani uu yahay khasaarahii ugu weynaa ee hal mar ah tir badan oo dad ah ku dhintaan.Raiisel wasaare Ingiriiska Boris Johnson ayaa sheegay inuu aad uga naxay waxa dhacay, isaga oo intaa ku daray in UK ay sameyn doonto tallaaba kasta si wax looga qabto kooxaha dadka tahriibiya.Waxaana lagu wadaa inuu guddoomiyo kulan degdeg ah oo arrintaan looga hadlayo.

Mr Johnson waxa uu sheegay in dhimashadu ay tahay "musiibo", isaga oo intaa ku daray inay muhiim tahay in la "jabiyo" dadka ka ganacsada rahriibinta dadka, kuwaas oo uu sheegay in ay "si dhab ah uga baxsanayaan dilka".Waxa uu sheegay in loo baahan yahay in wax badan laga qabto sidii loo joojin lahaa dambiilayaasha abaabulan.