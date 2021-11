Doorashada Soomaaliya: Guddiga doorashadu muxuu ka yiri cabashooyinka doorashada golaha shacabka?

41 Daqiiqadood ka hor

Gudiga doorashada dadban ee Soomaaliya ee heer federaal ayaa sheegay in ay soo gaareen cabashooyin iyo talooyin la xiriira doorashada Aqalka hoose ee dalka ka socota,

Guddiga ayaa xaqiijiyay in ay wadaan baaritaanno ku saabsan cabashooyiinka la soo gudbiyay.

Gudoomiyaha Guddiga oo BBC Somali la hadlay ayaa Guddiyada maamullada ugu baaqay in ay dhowraan oo isha ay ku hayaan daah-furnaanta cadaaladda doorashada, si looga fogaado wax is daba marin.

Guddiga ayaa sidoo kale sheegay in aaney aqbali doonin wax kasta oo baalmarsan hufnaanta doorashada.

Guddoomiyaha guddiga doorashada heer federaal Maxamed Xasan Cirro, oo BBC-da la hadlay ayaa tilmaamay in cabashooyin dhowr ah ay soo gaareen guddiga.

"Laakiin mar walbaa waa in la maro hababka doorashada loogu talagalay ee cabashadooda lagu xalinayo," ayuu yiri.

Maalmihii la soo dhaafay waxaa jiray cabashooyin laga muujinayay tartanka kuraasta qaar, iyadoo kuraastii ugu horreeyay ee gobollada Waqooyi ay musharrixiinta qaarkood sheegeen in "ergo kale la keenay hoolka lagu tartamayay ee ay doorashadu ka socotay."

Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee heer federaal, ayaa sheegay in cabashooyinka ay kala duwan yihiin oo qaar ay u baahan yihiin in baaritaano dhaadheer oo hab maxkamadeed loo marayo, lagu sameeyo, taas oo ah "howsha guddiga xalinta khilaafaadkuna".

"Guud ahaanba cid kasta oo cabaneysa waa in la fiiriyo, looguna talagalo in la qancin karo. Haddii ay cabashadooda ay sax tahay wixii ay xaq u leeyihiin laga qabto, haddii ay iyaga laftigoodu wax ka qaldan yihiina la sixi karo oo la oran karo 'kanna xaq baad u lahaydeen, kanna xaq uma lihidiin'."

Guddoomiye Cirro, ayaa sheegay in loo baahan yahay in tallaabooyinka qaar aysan habsaaminin oo aysan dib u dhigin doorashooyinka socda.

Waxa uu sheegay in meelaha ay doorashada ka socoto ay ku sugan yihiin guddiyada heer federaal, heer maamul goboleed, fulinta iyo kuwa xalinta khilaafaadka iyo weliba sidoo kale kor joogayaal kor kala socda, sida ay wax u socdaan, "wax walboo meeshaas ka dhacayana ay yihiin kuwo la wada arki karo."

Waxa uu sidoo kale sheegay in kuraastii lagu ogaado in habka doorashadooda aysan waafaqsaneyn hannaankii lagu sidii heshiiyay, "in tallaabada ku habboon laga qaadi doono, ayna dib doorashada ugu celinayaan."