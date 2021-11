Waa kuma Yaasiin Farey: Seddax Arrimood ka ogow 'xildhibaanka' NISA hoggaamiya

Waa nin dhallinyaro ah Yaasiin, waxaana la sheegay in uu ku jiro da'da 30-maadka weli. Wuxuu NISA ku biiray xilligii uu Janaraal Cabdiraxmaan Tuuryare hoggaaminayay hay'adda.

1 - Yaasiin iyo Ikraan Tahliil

Siyasiyiin iyo xubno ka tirsan qoyska Ikraan ayaa sheegay in ay ka shakisan yihiin "Fahad Yaasiin iyo Yaasiin Farey iyo rag kale in ay ku lug leeyihiin in la waayo Ikraan Tahliil".