Maxay tahay khatarta ka imaan karta haddii la 'boobo doorashada dadban ee Soomaaliya'?

27 Daqiiqadood ka hor

Warbixin ay soo saartay hay'adda cilmibaadhista ee Heritage ayaa ka mid ah dhinacyada ka digay halista ka dhalin karta in la boobo doorashada dadban ee ka socota Soomaaliya.

"Haddii musuqmaasuqa iyo wax isdaba marinta ay siyaasiyiintu ku hayaan doorashada dadbani, ku sii socoto mid aan la hubin, waxa laga yaabaa in uu fashil ku danbeeyo mashruuca dawlad-dhiska Soomaaliya," ayaa lagu sheegay hordhaca warbixintaas.

Doorashada Soomaaliya ayaa soo martay heerar badan, iyada xilliyadii hore uu qorshahu ahaa qabashada dooraso qof iyo cod ah, ka hor intii aan xaqiiqadu ka hor iman oo la isla qaadan in aanay suuragal ahayn in xilligan la galo doorasho qof iyo cod ah.

Kolkii qorshahaasi fashilmay heshiisyo siyaasadeed oo taxane ahaa oo dhexmaray madaxda dawladda federaalka iyo kuwa Maamul Goboleeddada ayaa markii danbe lagu gaadhay in dalku doorasho dadban.

Xaaladda doorashada Somaaliya ayaa marar badan gaadhay xalad gacan ka hadal, sida xilliyadii ay magaalada Muqdisho ka abuurmeen ciidammadii iyo malleshiyaadkii isugu yeedhay Badbaado Qaran, kuwaas oo sheegay in ujeedkoodu ahaa in ay dalka badbaadiyaan 'muddo korodhsi".

Maxaa daahiyey doorashada

Machadka cilmibaadhiseed ee Heritage ayaa qaba daahitaankaan cusub ee doorashada in ay keeneen saddex qodob oo is birsaday.

Wasiirka warfaafinta dowladda federaalka, Cusmaan Abuukar Dube iyo afhayeenka guddiga doorashada waxay labaduba adeegsadeen erayga "doorasho dadban" oo sheegeen in uu sabab u yahay daahitaanka doorashada ee markii hore iyo dardargelinta hadda la sameynayo labadaba.

"Waad ogtihiin doorashadu waa doorasho dadban, doorasho dadban waad taqaanniin oo way iska jiitantaa, doorashada hal qof iyo hal cod ayaa hal maalin dhacda."

Guddoomiyaha guddiga doorashada heer federaal Maxamed Xasan Cirro, oo BBC-da la hadlay ayaa tilmaamay in cabashooyin dhowr ah ay soo gaareen guddiga.

"Laakiin mar walbaa waa in la maro hababka doorashada loogu talagalay ee cabashadooda lagu xallinayo," ayuu yidhi

Guud ahaanba cid kasta oo cabaneysa waa in la fiiriyo, looguna talagalo in la qancin karo. Haddii ay cabashadooda ay sax tahay wixii ay xaq u leeyihiin laga qabto, haddii ay iyaga laftigoodu wax ka qaldan yihiina la sixi karo oo la oran karo 'kanna xaq baad u lahaydeen, kanna xaq uma lihidiin'." ayuu sii raaciyey hadalkiisa

Khatarta ka dhalan karta

Warbixinta Heritage ayaa lagu sheegay in xaalka uu xumaadaa oo u horseedi karo rabshado cusub.

"Haddii aan la saxin hannaanka doorashooyinka loo qabanayo, waxaa hubaal ah in ay doorashada ka dib dhacaan rabshado, waana cabsi jirta. Hoggaamiyeyaasha Soomaaliya waa in ay joojiyaan dhagarta iyo danaha gaarka ah ee ay ka leeyihiin arrimaha siyaasadda. Cid kasta dan baa ugu jirta in ay dhacdo doorasho xor iyo xalaal ahi."