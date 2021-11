Pakistan: Muxuu yahay codka sirta ah ee xiisadda siyaasadeed ku kiciyay Imran Khan

Saacad ka hor

Khan ayaa sheegay in arrintani ay tahay sheeko riwaayad ah oo lagu soo jiidanayo dareenka dadweynaha. Waxa uu sheegay in looga gol leeyahay sidii loo carqaladeyn lahaa baaritaannada ku socda Ra'iisul Wasaarihii hore ee dalkaas, Nawaz Sharif, oo loo heysto eedeymo la xiriira musuqmaasuq.

Muxuu yahay codka sirta ah ee la faafiyay?

Codkan hadal heynta iyo xiisadda siyaasadeed dhaliyay ayaa la sheegay inuu yahay mid laga soo duubay madixii hore ee Waaxda Caddaaladda dalka Pakistan, Mian Saqib Nisar, oo la maqlayo isagoo qof u sheegaya "in Nawaz Sharif iyo gabadhiisa Maryam Nawaz ay khasab tahay in xabsi lagu hayo si Imran Khan uu xilka u qabsado mar kale.

Sida laga maqlay codka, qofka lagu tilmaamay inuu yahay Garsoore Nisar ayaa yiri: "Haddii aan u hadlo si daacad ah, nasiib darro waxaa naloo dhiibay farsamooyin noo sheegaya go'aannada aan qaadaneyno. Sidaas darteed waa naloo meeriyay wax walba. Imran Khan waa in la ciqaabo. Aniga waxaa la igu amray inaan Imran Khan xukunka u dhiibo".

Codkan oo lagu shaaciyay website lagu magacaabo "Fact Focus" ayaa sidoo kale laga maqlayaa in qofka laga soo duubay uu sheegayo in gabadha uu dhalay Nawaz Sharif ee lagu magacaabo Maryam Nawaz ay sidoo kale ku jirto dadka la qorsheeyay in ay xabsi ku jiraan, iyadoo xitaa aan wax caddeymo ah loo heynin eedeymaha loo jeediyay.