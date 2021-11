Madaxweynaha Faransiiska iyo ra'iisalwasaaraha Uk oo gorodda iskula jira

Saacad ka hor

Maxaa ka xanaajiyay Faransiiska oo ku jiray warqaddii ra'iisalwasaare Boris Johnson uu u diray madaxweyne Emmanuel Macron ee uu kula talinayay sida ay tahay in loola dagaallamo tahriibka iyo dadka ku dhimanaya doomaha jilicsan ee sida tahriibayaasha?

Xukuumadda Paris oo aad u careysan ayaa sheegtay in ay ka carootay "laba wajiilanimada" UK. Dowladda Faransiiska ayaa ku adkeysaneysa in ra'iisulwasaaraha UK uu wadahadalo gaar ah oo dhanka taleefoonka ama fool ka fool ah la yeeshay madaxweyne Macron, kaddibse erayadiisa ay si khaldan u dhigeen xafiiskiisa markii uu wadahadalladaasi saxaafadda u soo bandhigay.

Kooxda xafiiska ra'iisalwasaare Macron ayaa ku adkaysanaya in arrintaasi ay dhacday usbuucan kaddib markii labada hoggaamiye ay wada hadleen kaddib markii kannaalka u dhaxeeya labadani waddan ay ku dhinteen ugu yaraan 27 qof oo muhaajiriin ah.

Dowladda UK waxay ku adkaysanaysaa in warqadda ra'iisalwasaaraha uu u diray madaxweynaha Faransiiska fiidnimadii Khamiista ay ahayd mid dhab ah oo daacadnimo ku dheehan tahay isla markaana loola jeeda wanaag ee aan loola jeedin dagaal iyo dhibaato midna.

Balse madaxweyne Macron ayaa ka xanaaqay in warqaddaasi uu shaaciyay xafiiska ra'iisalwasaaraha Britain oo dadka oo dhan ay ogaadeen. Wuxuu u muuqday mid aad u xanaaqay, wuxuuna Jimcihii shir jaraa'id oo uu ku qabtay Rome ku sheegay in waxyaabaha ay madaxdu ka wada hadasho aysan noqon kuwo Twitter-ka lagu wadaago. "Annagu ma nihin dadka sirta dusiya ama kashifa," ayuu yiri Macron.

Shakiga Faransiiska ayaa ah in warqaddani oo ay u arkaan in ay si weyn mas'uuliyadda badqabka kannaalkaasi u saarayso Faransiiska, si toos ah loogula dan lahaa xisbiga Conservative-ka ee Johnson marka loo eego xukuumadda Paris.

Faransiiska ayaa aaminsan in Johnson uu hadda ku jiro xaalad aysan jeclayn taageerayaashiisa, isagoo ballanqaaday in ka bixitaankii Britain ay ka baxday Midowga Yurub ay la micno tahay "dib ula soo noqoshada xukunka" biyaha iyo xuduudaha dalka UK.

Dawladda UK ayaa ku adkaysanaysa in si niyad sami ah warqadda loogu diray madaxweynaha Faransiiska. Paris ayaa sheegtay in arrimahan xasaasiga ahi ee sida socdaalka, gaar ahaanna marinka u dhaxaysa Faransiiska iyo UK, ay tahay in si taxaddar leh loo maareeyo, si qarsoodi ah oo aysan warbaahintu ogeyn.