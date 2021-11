Hawsha guriga: Ma mudan yihiin dumarka la qabo in mushaar la siiyo?

21 Daqiiqadood ka hor

Waxa ay ku doodayaan in dumarka gurya joogga ah ay saacado badan ku qaataan hawl aan lacag lagu siin, taasoo bedalkeeda ay u xamaali tagi karaan suuqyada.

Esther Amati, oo kamid ah haweenka qareennada ah ee shiray ayaa ku dooday in ragga shaqeeya ay xaasaskooda lacag ku siiyaan hawlaha ay guriga ka qabtaan gaar ahaan xannaanada carruurta, waayeelka, nadaafada iyo weliba daryeelka ay u fidiyaan raggooda.

Waxa ay tilmaantay in loo baahan yahay in waddamada Bariga Afrika ay ka fekeraan qaab ay ku xaqiijin karaan in dumarka la qabo ee gurya joogga ah ay helaan dhaqaalo soo gala.