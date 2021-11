Nin Hargeysa loogu xiray eey qaali ah oo uu gaari jiidhsiiyay!

Xaaladda Caafimaad ee Eey-ga.

'' Socodka way gurguuranaysaa, aad bay u liidataa Dhakhtar waannu gaynay laakiin wax la kabi karo ma ahan. Eey-dan markii horeba waxa loo tababaray in ay ordaan in ay tuugta soo qabtaan in la geeyo meelaha ammaanka si ay baaritaanka uga qeybqaataan tiina ma qaban karaan hadda ''.