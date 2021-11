''Addoon ahaan ayaa afar jeer Liibiya la iigu kala iibsaday''

Saacad ka hor

Maxamed ayaa sheegay in afar jeer lagu kala iibsaday gudaha dalka Liibiya.

Tahriibayasha ayaa doonaya in ay Liibiya uga sii gudbaan dalalka Yurub.

Liibiya ayaa waxaa muddooyiinkii ugu dambeeyay ka jiray addoonsi la sheegay in lagula kaco muhaajiriinta gaar ahaan kuwa Afrikaanka ah, sida ay sheegtay hay'adda socdaalka adduunka ee IOM.

Dalka Liibiya waxaa ku xiran ama tahriib sugayaal ah boqolaal Soomaali ah oo doonaya in ay dalkaasi uga sii gudbaan dhanka Taliyaaniga.

Maxamed ayaa xusay in ciaqaab kala duwan la marsiiyo muhaajiriinta la afduubay.

"Ciqaantu way kala duwan tahay. Mararka qaar cunnada ayaa lagaa jarayaa,xerooyiin usha ayaa laguugu badinayaa, halka meelaha qaarna biyo qabow lagugu rusheynaa" ayuu intaa ku daray Maxamed.

Baxsashadii Maxamed

Maxamed ayaa sheegay in markii uu gidaarka ka booday uu suuxsanaa muddo 20 daqiiqo ah balse waxaasi oo dhan ay uga darnaayeen in dib ugu laabto gacanta kooxdii haysatay.

"Markii dambe waxaan is iri xanuunkan lagaaga daran, aniga oo si daciifnimo ah ku kacaya oo gidaarada cuskanaya ayaan is iri sidan haddii laguugu soo gaaro xaaladaada way cuslaanaysaa"ayuu yiri