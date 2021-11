Maxaa ka jira in meydka wiil Soomaali ah lagala baxay kilyaha iyo beerka?

25 Daqiiqadood ka hor

Waxaa baraha bulshada si weyn looga hadal hayay maalmihii la so dhaafay dhacdo ku saabsan haweeney Soomaali oo ku sugan dalka Mareykanka oo ooyneyso xilli la sheegay in wiilkeeda oo meyd ah lagala baxay qaar kamid ah xubnaha jirkiisa.

Haddaba maxaa ka jira arrintani?

Horseed Nuux oo ah afhayeenka dalladda Soomaaliyeed ee xiriirka arrimaha masaajidda ee gobolka Ohio dalka Mareykanka kana mid ahaa dadkii sida weyn ula socday dhadcadan ayaa BBC-da u sheegay inay arkeen in aysan jirin xubin lagala baxay meydka sida ay u xaqiijiyeen dhakhaatiirta.

"Waxaan isku qancinay in aanay jirin xubin lala baxay, walaalka isaga oo meyd ah ayaa laga helay xaafad, cisbitaalka markii la keenay wuu meyd baryay kadibna waxaa la geeyay qolka la dhigo meydadka."

"Waxaa noola sheegay in dhowr maalmood kadib qalliin lagu sameeyay intaas waxaa inoo sheegay dhakhtarka iyo qareenka, marka waxaa meesha ka baxaysa fikirka ah 'xubin baa lagala baxay markii aan la hadalnay qareenka iyo dhakhtarka iyo ninkii qalliinka ku sameeyay , waxaa inoo soo baxday oo aan ku qanacnay in wax xubin ah aanan jirkiisa lagala bixin' " ayuu yiri Horseed Nuux.

Horseed wuxuu sidoo kale sheegay in dhakhaatiirta sababta ay u qaateen go'aanka ay tahay sidii ay ku ogaan lahaayeen waxa sababay dhimashada wiilka, taasoo ah qallin caadiyan lagu sameeya dadka geeriyooda si lo ogaada sababta keentay dhimashada.

"Waxay yiraahdeen ma aanan aqoonin cid aan la xiriirno, sababta ka dambeysay dhimashadiisa ayaan rabnay in aan ogaanno, jawaabta wax sababay dhimashadiisana ilaa lix toddobaad beyn qaadan, waan sugeynaa"

Waxaana la sheegay in qalliinka lagu sameeyay meydkan wiilka 8-dii bisha Nofeembar, wuxuu geeriyooday saddexdii isla bishan, sida Sheekha ay u sheegeen dhakhaatiirta.

Eedeymaha loo jeedinayay maamulka masaajidka ayaa ahaa in meydka loo diiday in lagu tukada masaajidka taas oo uu Sheekha beeniyay.

Horseed Nuux wuxuu sheegay in loo sheegay in wiilka uu qabay cudurka covid-19 sidaa darteeda aanan la ogeyn in meydka la geeyo masaajidka si loogu tukada janaasada isla markaana ay raaceen talooyinka caafimaad ee ku aadan ka hortagga cudurka.