Yemen: Haweenayda isu taagtay badbaadinta taariikhdii dalkeedu uu lahaa

40 Daqiiqadood ka hor

"Haweenku si joogto ah uguma biiraan goobtan shaqada," ayay tiri. "Waxaan rabay in aan xirfadeyda gaar ka ahaado, oo aan ku biiro goob aan ku jebin karo caqabadaha jinsiga rr jira."

Intii ay dhallinyarta ahayd, Harbia arinkaas dib ayay u riixday oo waxa ay ku biirtay dugsi-caafimaad, laakiin laba toddobaad ka dib way ka tagtay oo waxay raacday hammigeedii ahaa inay samayso waxa ay maanta qabato.

Waxa ay iska diiwaan gelisay jaamacad si ay u barato injineernimada, laakiin uma sheegin waalidkeed ilaa booskeeda jaamacadda la xaqiijiyay. "Markii la horkeenay xaqiiqda ah in aan doortay xirfad kale, ma aysan diidin," ayay xasuusataa. "Waxay arkeen inaan faraxsanahay."

Magaalada taariikhiga ah ee Zabid iyo magaalada qadiimiga ah ee Shibam ayaa sidoo kale lagu tilmaamay inay halis ku jirto, oo Harbia iyo kooxdeeda ay isku deyeyaan in ay si uun u gaadhaan oo u badbaadiyaan.

Mashruuca Unesco ee shaqada ayaa horey u horseeday in dib u dayactir lagu sameeyo 162 dhismo oo ku yaal Sanca, Shibam iyo Zabid, iyo sidoo kale magaalada labaad ee Cadan.

Mid kale oo ka mid ah yoolalka mashruuca ayaa ah in la siiyo fursado dakhli oo mustaqbalka fog ah ilaa 4,000 oo dhallinyaro ah. Sida laga soo xigtay Qaramada Midoobay, in ka badan saddex-meelood laba meel dadka Yemen oo 29 milyan ah ayaa da'doodu ka yar tahay 30 jir, laakiin illaa 2019 rubuc dhallinyaro ah ayaa shaqo la'aan ahaa.

Isku-duwayaasha maxalliga ah waa inay la xaajoodaan kooxaha kala duwan si loo hubiyo in Harbia iyo kooxaheedu ay si badbaado leh u geli karaan goobaha.

Harbia mararka qaar waxa ay u isticmaashaa diyaarado aan duuliye lahayn si xogta u sawirto oo u baadho, laakiin goobaha dagaalka waxa uu ka dhigan yahay in loo baahan yahay ogolaansho si loo duuliyo.

Waxa ay sheegtay in ay aad ugu faanto in ay gacan ka geysanayso ilaalinta muuqaalka magaalooyinka Yaman ee xilli ay isku deyeyso in ay manaafacaadsadaan jiilasha soo socda.