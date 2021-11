US iyo Iran: ma waxa ay ku dhaw yihiin in ay mar kale heshiiyaan?

47 Daqiiqadood ka hor

Madaxweyne Ebrahim Raisi (C) ayaa sheegay in Iran aysan "sinaba uga laaban doonin" difaacidda danaheeda

Joe Biden wuxuu diyaar u yahay inuu kor u qaado haddii Iran ay ka noqoto jebinta xeerarkaas. Laakiin Iran waxa ay doonaysaa in Maraykanku uu qaado talaabada ugu horreysa.

Dublamaasiyiinta reer galbeedka ayaa ka digay in wakhtigu ka dhamaanayo wada xaajoodka xalkiisa, sababo ah horumarka la taaban karo ee Iran ay ka samaysay barnaamijkeeda tayaynta Yuraaniyaamka, taasi oo ah dariiqa suurtogalka ah ee loo maro bamka Nukliyeerka.

Iran dhankeeda waxa ay ku adkaysanaysaa in barnaamijkeeda Nukliyeerka uu gabi ahaanba yahay mid nabadeed.

Wadahadallada u dhexeeya Iran iyo shanta waddan ayaa weli qayb ka ah qorshahan sida rasmiga ah ee loo yaqaan 'Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)' - Shiinaha, Faransiiska, Jarmalka, Ruushka iyo UK - kaas oo ka billowday caasimadda Austria bishii Abriil, iyadoo wakiillo Mareykan ah ay si dadban uga qaybgaleen.

Sarkaal sare oo Maraykan ah ayaa u sheegay wargeyska New York Times in heshiis ku saabsan tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado, marka ay Washington iyo Tehran "si weyn u dhammaystiran yihiin" ka hor doorashada madaxtinimada Iran ee bisha June.