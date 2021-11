Maxbuuska isaga oo jeelka ku jira abaalmarinta caalamiga ah ku guulaystay

Fanaanka reer Cuba Maykel Castillo, el Osorbo, waxa uu awoodi waayay in uu ka qayb galo bandhig faneedka Latin Gammy ee Khamiistii ka dhacay Las Vegas halkaas oo heestiisii ​​caanka ahayd ee "Patria y vida", taas oo dhaleecaynayay dawladda Kuuba, isla markaana kasbatay laba abaal-marinood oo kala ah: Award of Best Urban Song iyo Heesta Sanadka ee ugu Wanaagsan.