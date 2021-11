Rabshadihii Capitol: Michael Jackson nin isu ekeysiiyay oo la dagaalay garsooraha maxkamadda Mareykanka

Saacad ka hor

Marka uu dhageysiga dacwaddiisa ka furmay maxkamadda fadhigeedu yahay magaalada Washington DC, dacwad oogeyaasha ma aysan dooneynin in ay xabsi ku hayaan inta aan la xukumin ka hor, balse waxa uu ku dhawaaday in xabsiga lagu sii hayo kaddib markii uu buuq ka sameeyay maxkamadda dhexdeeda.

Garsooraha ayaa ugu dambeyntii u oggolaaday in damaanad lagu sii daayo isagoo shuruudo uga dhigay: in lagu rakibo qalabka GPS-ka oo sahlaya in la raad raaco, in uusan gacanta ku dhigin wax hub ah iyo in uusan wax macaamil ah la sameynin kooxda loo yaqaanno ballan dhowrayaasha, oo ah urur kasoo hor jeeda dowladda oo la sheegay inuu xubin ka ahaa.