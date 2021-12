Muxuu yahay sharciga muranka ka dhaliyay Masar ee awoodda siinaya xaaska koowaad?

Baraha bulshada ee dalka Masar waxaa ka taagan qalalaase ka dhashay sharciga cusub ee baarlamaanka oo looga gol leeyahay in dambi laga dhigo in xaas labaad la guursado iyadoon loo sheegin xaaska koowaad.

Xildhibaanad Amal Salama oo ka tirsan baarlamaanka dalka Masar ayaa ku baaqday in guurka labaad laga dhigo mid dambi ah haddii aan xaaska koowaad lagu wargelin marka ninku go'aansado inuu mid labaad guursado,iyadoo intaa ku dartay in ragga sidaa sameeya ay tahay in lagu ciqaabo xariga iyo ganaax lacageed.