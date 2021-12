Diinta maxay ka qabtaa in dumarka meherkooda ka dhigaan ninka oon xaas kale la guursan?

25 Daqiiqadood ka hor

Haddii aad ka mid tahay dadka isticmaala baraha bulshada waxaa laga yaabaa inaad aragtay ama maqashay sheeko la sheegay in ay Hargaysaka dhacday oo tibaaxaysa in haweenay ay meherkeeda ka dhigtay in ninkeeda cusub uusan xaas kale la guursanin.