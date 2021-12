Boosaaso oo ku jirta xaalad hubanti la'aan ah

Saacad ka hor

Sida uu kusoo waramayo weriye Maxamed Xasan Dhallo, xaaladda magaalada ayaa degen saakay, waxaana muuqda in uu jiro isu socod gaadiidka iyo dadka, lana furey qeybo ka mid ah magaalada, hase ahaateen weli ay dadka dhegta u taagantahay.

Illaa Seddex ciidan ayaa ku sugan magaalada, kuwaas oo kala ah Daraawiishta iyo ciidamadda badda ee PMPF oo isku dhinac ah iyo ciidamada PSF-ta oo dhinaca kale ah, kuwaas oo lagu soo waramayo in ay xeryahooda ku suganyihiin.

Waanwaanta

Waxaa saakay waanwaan cusub bilaabay Beeldaaje Maxamed Beeldaaje Ismaaciil iyo odayaal kale, kuwaas oo isku dayaya in ay xaaladda qaboojiyaan.

Hadalka Madaxweynaha

Madaxweynaha Puntland oo xalay hadlay ayaa sheegay in aysan Puntland ka wada jiri doonin labo ciidan oo kala talis ah, isaga oo shaqsiyaad uusan magacooda sheegin ku eedeeyay in ay doonayaan in ay ciidamo si gaar ah ugu dhex haystaan Puntland.