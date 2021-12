Sidee loo xushaa loona tababaraa sirdoonka Israa'iil?

Waxaa jira sheekooyin badan oo la xiriira hay'adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad. Qaar ka mid ah sheekooyinkaas waa wax dhacay halka kuwa kalana ay yihiin wax la iska abuurtay. Hasayeeshee dhabtu waxa ay tahay in dunida oo dhan laga cabsado Mossad.

Basaasnimadu malahan wax sharci ah

Mayd ayaa waxaa laga helay hoteel ku yaal magaalada Dubai, iyadoo qolkana uu hoos ka xirnaa. Ninka dhintay ayaa la aqoonsaday inuu ahaa Maxamuud Al-Maxbuub, oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka Xamaas ee Falastiiniyiinta. Qofkasta waxa uu u malaynayaa in ninkaas uu caadi isaga dhintay.

Waxaa laga shakisan yahay in Mossad ay ku lug laheyd dhacdadii 2010-kii, walow Mossad aanay meel fagaare ah arrintaasi ka qiran.

Dr Saciid Hamiri oo ka tirsan booliska Dubai ayaa BBCda u sheegay "Markii maydka lagu sameeyay baaritaan la xiriira sababta uu u dhintay, boolisku waxa uu ogaaday in Maxbuub uu soo gaaray dhaawac jireed, hasayeeshee ma aanay jirin astaan inuu dhacay dagaal. Halka ay ogaadeen in albaabka qolka uu hoos ka xirnaa."

Booliska Dubai aya asheegay in Mossad ay ka dambaysay weerrarka. Sida uu sheegay Dr Saciid Hamiri madaxa Mossad ee London ayaa shaqadii ka eryay mid ka mid ah labada nin oo midkood uu ahaa diblumaasi hore oo Israa'iili ah.

Gaddafi, oo ah nin hore uga tirsanaan jiray Mossad, ayaa sheegay in "Waxyaabahaas oo kale marwalba ayey dhacaan. Waxa ay ka dhaceen Ireland, Australia iyo dalal kalaba."

Mar uu su'aashaasi ka jawaabayay madaxii hore ee Mossad Ephraim Halevi ayaa sheegay in "Waxyaabo badan oo aan run ahayn ayaa jira, laakiin waxaa la sameeyaa wax badan oo sharciga hareer marsan. Mase ay jirto cid waligay I waydiisatay inaan sharcidarro sameeyo. Dambi ma ahan inaad samaysidse waxa lagu sheego inay tahay inaad samaysid. Xusuusnow, sirdoonku sharci qabto malahan."

Dhaqanka Mossad ayaa ah in ay u diyaargaroobaan halisaha waa wayn, dhaqankaas oo ka imanaya xaalado adag oo jiray waqtigaas la aasaasayay hay'addan.

1957 Mossad ayaa waxa ay ogaatay in Eichmann uu magaca iska badalay oo uu ku nool yahay waddanka Argentina. Dabayaaqadii bishii Abriil ee 1960-kii ayaa koox ka socota Mossad oo sirdoon ah waxa ay dhinacyo kala duwan ka galeen dalkaasi Argentina.

Mossad ayaa noqotay halis wayn

Siyaasadihii Mossad oo la badelay

"Arrintu ma ahayn oo kaliya in la dilay 11 muwaadin oo Israa'iiliyiin ah, ee ciidammada ammaanka ee Jarmalka waxba ma aanay samayn, mana aanay ogolaan in ciidammada Israa'iil ay tallaaba qaadan. Israa'iil iyo Mossad ayaa markaa kaddib waxa ay go'aansadeen in aanay reer Yurub ka tuugin ogolaansho," ayuu yiri Roman.