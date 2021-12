Sidee waddankan yar ee Afrikaanka ah uu ugu guuleystay yareynta cudur halis ah?

Saacad ka hor

Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in dowladda Botswana ay qaaday tallaabo muhiim ah oo lagu ciribtirayo in hooyadu ay dhallaanka u gudbiso fayraska HIV.

In kasta oo dalka Bostwana uu weli yahay mid ka mid ah waddamada adduunka ee uu sida ba'an u saameeyay fayraska HIV/AIDS, haddana khubaradu waxay sheegeen in heerka uu haatan waddankaasi ka gaaray yareynta in hooyadu ay fayraskaasi u gudbiso ilamaha ay tahay arrin aad u wanaagan.