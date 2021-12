Dilkii Muqdisho: 'Illaa aan jawaab helno maydadka ma aasayno'

Ehallada wiil iyo gabar wadadhashay oo xalay lagu dilay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in aanay maydadka ehelkooda aasi doonin illaa laga keeno askartii dishay.

Wararku waxa ay intaasi ku darayaan in ciidammada dilka gaystay ay saarnaayeen gaari nooca Cabdi Bilaha loo yaqaan ah, kuwaas oo xabbado riday si ay u fududeeyaan saxmad halkaas ka jirtay.

Cabdullaahi Maxamed Cabdulle oo ay ilma abti iyo ilma eedo yihiin labada marxuum oo BBCda la hadlay ayaa sheegay in markii ay rasaasta haleeshayba uu Sakariye geeriyooday, halka Sowdana dhaawac ahaan lagu qaaday kaddibna ay ku geeriyootay isbitaalka.

'Illaa aan jawaab helno maydadka ma aasayno'

Cabdullaahi ayaa sheegay in illaa hadda aanan la hayn askartii dilka gaysatay, waxaana uu ku eedeeyay ciidammada booliska ee meel u dhaw halkaas ku leh saldhigga in aanay xitaa u soo gurman oo aanay baarin sida ay wax u dhaceen.

Cabdullaahi Maxamed iyo ehellada labada marxuum ee wadadhashay ee xalay la dilay ayaa ku adkaysanaya in maydadkaas aanan la aasi doonin illaa cadaalad ay ka helayaan: "Maydadka isbitaalka ayey yallaan illaa aan jawaab helnana ma aasayno,"

Cabdullaahi Maxamed Cabdulle oo ka mid ah ehellada wiilka iyo gabadha walaalaha ah ee xalay lagu dilay tacshiiradda ayaa ku adkaystay in aanay marnaba ka daali doonin sidii maxkamad loogu soo taagi lahaa askartii ka dambaysay dilka walaalihii.

"Dadka dad bay ka dhasheen oo la iskama duugaayo sida xoolihii, marka waa in maydkooda meel la saaro ciddii dishay, cadaaladoodana la helaa," ayuu yiri Cabdullaahi.

Taariikhda Sowdo iyo Sakariye oo kooban

Cabdullaahi Maxamed ayaa sheegay in labada marxuum ay ahaayeen ubax soo baxaayo geeridoodana ay tahay musiibo aad u wayn oo qoyskooda ku habsatay.

Hooyadii dhashay labadaas marxuum ayaa la sheegay inay aad uga xumaatay dhibka soo gaaray, waxaana ay codsanayaan in cadaadaladda la marsiiyo ciddii dishay carruurtooda.

Dilalka lagu eedeeyay ciidammada oo Muqdisho ku batay

Ciidammada ayaa sidoo kale lagu eedeeyaa in si aan kala sooc lahayn ay rasaas ugu furaan shacabka ka ag waddooyinka markii ay dareemaan in wadadu ay saxmad tahay, iyagoo dadka qaar ay sheegaan in sidaasi ay tahay sida kaliya ay waddooyinka ku furtaan.