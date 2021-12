Wiil aayadiis iyo aabihiis ay dileen oo argagax ka abuuray Ingiriiska

31 Daqiiqadood ka hor

Aabbe iyo xaaskiisa ayaa lagu heley dambi ah in ay dileen wiil lix sano ah oo lagu magacaabo Arthur Labinjo-Hughes, kaas oo ninka uu ka dhalay xaas kale.

Islaanta wiilka aayada u ah ee Emma ayaa si gaar ah loogu heley in ay wiilka dishay, iyada oo madaxa ugu garaacday ismiidka.

Caddeymihii maxkamadda lasoo bandhigay waxaa ka mid ahaa in wiilka la qadin jirey oo cunada laga reeban jiray, in la siiyay cunto sumaysan oo markii dambe uu u dhiman doono, iyada oo sidoo kale guriga qeybo ka mid ah lagu go'doomin jiray.

Waxa mararka qaar lagu ciqaabi jirey in uu saacado illinka taagnaado sidii in uu yahay sanam oo kale.

Waxa xitaa dhacday in mar laga jeexjeexay funaanado koox uu taageero oo ah kooxda Birmingham City.

Islaanta aayada ah ayaa la sheegay markii uu wiilka miyir daboolmay, in ay wacday qeybta gargaarka degdega ah 12 daqiiqo kadib, iyada oo u sheegtay been ah in wiilka uu meel kasoo dhacay.