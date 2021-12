Waa tuma atariishada uu shukaansanayay Salman Khan ee ninka kale guursaneysa?

Wuxuu sheegay in munaasabadda arooska ay socon doonto 7 ilaa 10 December isla markaana ay ka qeyb geli doonaan ilaa 120 marti ah. Wuxuu intaas ku daray in la ilaalin doono tallaabooyinka lagu xakameynayo xanuunka safmarka ah ee coronavirus.

Diyaargarow ka socda Sawai Madhopur

Aroosku halkuu ka dhacayaa

Sanadihii dambe waxa soo baxay warar aan la xaqiijin oo sheeegaya in Salman khan oo 55 jir ah, weligiisna aan guursan, uu doonayo in uu guursado gabdho ay kamid yihiin xiddigaha kala ah Katrina Kaif iyo Iulia Vantur, balse wararkaas ayaa noqday kuwa xan ah oo kaliya oo aysan waxba ka suurtagelin, waxaana qoyska Salman Khan la sheegay in mar walba ay ku booriyaan in uu guursado, balse isaga uu go'aankaas qaatay.