Maalinta Naafada: Waa kuma madaxweynihii isagoo gaariga naafada ku fadhiyay xukumayay dal?

Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa ku qiyaasaya in in ka badan hal bilyan oo qof, amaba qiyaastii boqolkiiba 15 bulshooyinka caalamka, ay la nool yihiin naafannimo.

Xaqiiqooyin ku saabsan naafonimada, sida ay qabto QM:

Franklin Roosevelt

Barta Encyclopedia Britannica ayaa lagu xusay in Franklin Delano Roosevelt, oo 30-kii January, 1882 ku dhashay Hyde Park, New York, Mareykanka isla markaana geeriyooday 12-kii April, 1945.

Carruurnimadiisii iyo dhalinyaranimadiisii

Roosevelt wuxuu ahaa wiilka keliya ee ay dhaleen James iyo Sarah Delano Roosevelt. Qoyska nolol raaxo leh ayuu ku noolaa, waxayna noloshooda ku qaadan jireen Hudson River Valley oo ka tirsan New York iyo dalalka Yurub.

Intii uu jaamacadda dhiganayay, wuxuu jeclaaday gabadha uu abtiga u yahay Theodore Roosevelt, waa Eleanor Roosevelt, waxayna is guursadeen 17-kii March, 1905.

Wuxuu Franklin aad uga shaqeyn jiray in dhalinyarada uu ku borriyo inay qabtaan xilalka dowladda, Roosevelt wuxuu raadiyay fursad uu siyaasadda ku galo, fursadaasna wuxuu helay sanadkii 1910 markaas oo hoggaamiyeyaasha Xisbiga Dimuqraadiga ee Deegaanka Dutchess, New York, ay ku dhiirigeliyeen inuu isku dayo inuu kursi ka helo Aqalka Wakiillada.

Kaddib markii uu qarxay dagaalkii Yurub sanadkii 1914, Roosevelt wuxuu u ololeyn jiray is diyaarinta militariga.

Markii uu soo laabtay, Eleanor Roosevelt ayaa ogaatay in ninkeeda uu xiriir jaceyl la lahaa xoghayntiisii Lucy Mercer, sidaas darteed ayay ugu soo bandhigtay furriin, balse wuu diiday wuxuuna ballan qaaday inuusan mar dambe arki doonin Mercer (ballantaas oo uu jebiyay sanaidhii 1940-meeyadii).

Bishii August 1921, xilli uu Roosevelt fasxa ku joogay Jasiiradda Campobello ee New Brunswick, Canada, noloshiisa ayaa waxaa ku yimid isbeddel kaddib markii uu ku dhacay xanuunka dabeysha.

Intii uu soo bogsanayay, Roosevelt ma uusan awoodin inuu siyaasadda ku sii jiro, wuxuuna ku tiirsanaa xaaskiisa oo hubisay in magaciisa uu ka sii dhex muuqda Xisbiga Dimuqraaddiga.

Sababo la xiriira khudbadihii ay ka jeedin jirtay New York, Roosevelt lagama weyn gebi ahaanba saaxadda siyaasadda.

Sanadkii 1924 wuxuu si la yaab leh uga soo muuqday magacaabiddii madaxweyne loogu magacaabayay Alfred Smith, barasaabkii New York.

Smith ayaa Roosevelt ku dhiirrigeliyay inuu u tartamo barasaabka New York sanadkii 1928, makrii hore wuu ka caga jiiday, balse ugu dambeyn wuu oggolaaday.

Isagoo gaari ku dhex marayay gobolka, ayaa Roosevelt wuxuu muujiyay in xanuunku uusan burburin dhalinyaranimadiisa iyo waxtarkiisa, taas oo sababtay in dadku ay ka fishaan in guul weyn uu siyaasadda ka gaari doono.