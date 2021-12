Kalkaaliye kufsaday haweeneey koomo ku jirtay oo xabsi lagu xukumay

44 Daqiiqadood ka hor

Sutherland waxa uu bishii Sebtembar qirtay dambiga ah in uu ku xad-gudbay qof weyn oo weliba nugul.

Dhibanaha oo markii ay dhaleysay canuuga ahayd 29 sano jir ayaa la sheegay in ay daryeelka xaruntaasi ku jirtay tan iyo markii ay yareyd.

Marka laga soo tago xukunkiisa xabsiga, Sutherland waa lala socon doonaa inta noloshiisa ka dhiman waxaana laga rabaa in uu isu diiwaan geliyo dambiile galmo kadib marka la sii daayo.

War qoraal ah oo ay soo xiganeyso warbaahinta Mareykanka, ayuu xeer ilaaliyaha degmada Maricopa Allister Adel ku sheegtay in xukunka uu yahay midka ugu sarreeya ee lagu xukumi karo ka dib markii uu Sutherland qirtay inuu geystay dambiga.

Waxay intaas ku dartay in xukunku ka hor la tixgaliyay arrimo badan oo ay ku jiraan nuglaanshaha dhibbanaha iyo heerka aaminaadda ee eedaysanaha".

Codadka 911 ee wicitaanada booliska ee lagu baahiyay warbaahinta ayaa muujinaya in xarunta Hacienda HealthCare aysan horay uga warqabin inay uur leedahay haweeneyda balse ay ogaadeen uun markii ay umuleysay.

Dacwadda ayaa xusay in baaritaan caafimaad lagu ogaaday in haweeneyda "lagu xad-gudbay marar badan" lagana yaabo inay uur lahayd ka hor dhacdada keentay in Sutherland la xiro.