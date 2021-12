Maxaa u sabab ah in shaqsiyaad Hindiya kasoo jeedda ay madax ka noqdaan shirkaddaha Maraykanka?

Saacad ka hor

Ninka lagu magacaabo R Gopalakrishnan oo horey madax uga ahaa shirkadda Tata Sons ayaa qaba in Hindiya ay tahay dal soo saara maamuleyaal xirfadoodu sarayso, nolosha Hindiyana ay tahay mid dadka u diyaarisa in ay shirkadaha hormuud ka noqdaan.

Waxa uu sheegay tartanka iyo isbarbaryaaca ka jira dalkaas in uu dadkani ka dhigo kuwa si dabiici ah ula qabsaday in ay xaliyaan mashaakilaadka, taas oo ah xirfadda ugu weyn ee ay shirkadaha u baahanyihiin in qofka uu leeyahay.