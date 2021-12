Nin kala bar laga siiyay dhagxaan qaali ah oo uu meel ka helay

28 Daqiiqadood ka hor

Waxaa la rumeysan yahay in sanduuqaasi uu lahaa qof la socday diyaarad laga leeyahay dalka Hindiya oo burburtay muddo haatan laga joogo nus qarni.

Ninkaasi ayaa xilligaasi lagu ammaanay in sanduuqaasi uu ku wareejiyay booliiska, sida uu dhigayo sharciga dalkaasi Faransiiska.

Saraakiisha dalka Faransiiska ayaa rumeysan in ay u badan tahay in dhagxaantaasi qaaliga ahi ay uu watay qof saarnaa diyaaradii burburtay sanadkii 1966-kii, taasi oo markii ay burbureysay ka soo duushay magaalada Mumbai kuna socotay New York.