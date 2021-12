Gabadh Soomaali oo haweenka siisa tababar dhanka jimicsiga ah

Waxay sheegtay in waxyaabaha ku dhaliyay barista jimicsiga ay tahay inay dhinto miisaankeeda oo kordhay isla markaana magaalada aysan xilliggaas ka jirin xarun gaar ah oo dumarka lagu baro jimicsiga.

Waxay rumeysan tahay in iyadoo aanan la qaadin biraha jimicsiga uu qofka iska dhimi karo miisaanka.

"Markii hore xarun jimicsi oo u gaar ah dumarka ma jirin, waxaana go'aansaday in xaafaadda aan ku saameeyo , waxaan bilaabay in gabadhaha Gaarisa oo rafaadsan sida hooyo aniga oo kale ah oo amrka ay umulaan kilo badan ku darsamayo iyo si ay isaga dejiyaan miisaanka waxaana bilaabay in aan jimicsiga u baro anigana aan dhaqaale uga helo"