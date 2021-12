Sarah Gilbert: Xanuunka xiga ayey suuragal tahay inuu ka khatar badnaado Covid

Saacad ka hor

Prof Sarah Gilbert, ayaa waxa ay bixinaysay cashar, mar ay sheegtay in loo baahan yahay dhaqaale badan oo loogu diyaargaroobo in loogaga hortago in horumarka la gaaray uu meesha ka baxo.

Sikastaba xaalku ha ahaadee, Sarah Gilbert, ayaa sheegtay in xanuun aan badnayn oo dadka ku dhaca aanay macnaheeda ahayn in qofka uusan uusan u soo dhul dhici karin cudurka amaba uusan u dhiman karin.

Fayrasyadu had iyo jeer way is beddelaan, iyagoo soo saara noocyo kala duwan ama noocyo cusub oo iyaga u gaar ah

Sabtidii dowladda UK ayaa waxa ay ku dhawaaqday in dadka safarka ku imanaya dalkaas ay haatan tahay in laga baaro cudurka ka hor inta aanay soo safrin arrintaas oo lagu xaddidayo faafitaanka nooca Omicron.

Hasayeeshee saynisyahannada latalinaya dowladda ayaa sheegay in shuruucda la badalay ee socdaalka ay aheyd in mar hore la sameeyo oo haatan lala soo daahday.Prof Woolhouse ayaa BBCda u sheegay in nooca Omicron "uu si degdeg ah ugu fidayay" UK, haddii xaalka uu sidaas sii ahaado Koonfur Afrika todobaadyada iyo bilaha soo socda, ay suuragal tahay in noocaasi uu badalaba nooca Delta ee aadka ugu fiday caalamka.