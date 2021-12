Maxaa keenay in roodhileeyda Hargeysa ay isdhaarsadaan?

59 Daqiiqadood ka hor

Ganactada roodhida samaysa ee Hargeysa ayaa sheegay in ay waayeen cid ka tirsan dowladda oo ka hoos qaadda cabasho ay sheegeen in ay ka qabaan sicirka oo sare u kacay.

Qaar ka mid ah ganactada roodhida oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay in ay iskudayeen in xukuumadda ay kala hadlaan cabashada dhanka sicir bararka ee ay qabeen ka hor inta aysan go'aansan in ay kordhiyaan qiimaha roodhida.