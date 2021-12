Waraaqaha dareenka leh ee ay is dhaafsadeen gabdho ka soo kala jeeda Soomaaliya iyo Afghanistan

Tan oo qeyb ka ah taxanaha 100-ka Haween ee BBC-da, ayaa waxaanu afar hoggaamiyeyaal haween ah ka codsannay inay waraaqo is dhaafsadaan afar haween ah oo u dhashay Afghanistan kuwaas oo soo bandhigaya waxyaabaha ay jecel yihiin.

Waxaana haatan iidin soo gudbeyneysaa waraaqaha ay is dhaafsadeen Xaliima Aadan oo Soomaali ah isla markaana xayeysiisa dharka iyo Aliya Kazimy oo wax ka dhigta jaamacad ku taalla Afghanistan, isla markaana wax ka qorta sida ay Taliban u beddeleen habka labiska haweenka.

Inaan arko dharka midabbada kala duwan leh ayaa mar walba i faraxd geliya. Aad baan u jeclaan jiray midabka madow, balse taasi waxay ahayd kahor inta aanan ogaan in leygu cambaareyn doono xirashadiisa. Bal malee adiga oo aan awoodin inaad doorato dhererka amaba midabka dharkaaga, sidee ayaad dareemi lahayd? Ma aadan dareemi lahayn xorriyad.

Xaqa doorashada lebiska waa mid aasaasi ah. Kama soo horjeedo xirashada xijaabka, waan jeclahay xijaabka, balse waxaan ka soo horjeedaa in laygu qasbo inaan hal mid uun xirto, si la mid ah sida in laygu qasbo inaan xijaabka dhigo. Wax aan loo dulqaadan karin ayaan u arkaa in qof uu soo farageliyo dooqa shakhsiyadeed, iyadoo la eegayo inaan haween ahay.