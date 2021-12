Agaasimaha taxanaha asalka ah ee shirkadda filimada weyn ee Netflix, Carolina García waxay ku dhalatay Argentina waxayna ku kortay California. Haweeneydan u tababaran Qoob-ka-cayaarka iyo heesaha ayaa heer sare ka gaartay waaxda madadaalada kaddib markii ay ka bilowday tababar ay wax uga baratay shirkadda 20th Century Fox.

Iyada oo ah mas'uul hal abuur leh, waxay Netflix u kormeertay taxaneyaal badan, oo ay ku jiraan Stranger Things, The Chilling Adventures of Sabrina, 13 Reasons Why, Atypical iyo Raising Dion.

Maaddaama ay tahay mid ka mid ah dhowrka haween ee Laatiin Ameerika kasoo jeeda ee ku jira doorka hoggaaminta ee Hollywood, García waxay ka shaqeysaa inay kordhiso matalaadda Latiin-ka oo ay muujiso sheekadooda, maadaama qowmiyaddaas ay hadda yihiin ku dhawaad hal ka mid ah shantii qof ee Mareykan ah.

*Dhawrkii sano ee u dambeeyay way ina wada gilgileen, laakiin noloshu way gaaban tahay- maxaan waqtigeena qaaliga ah ugu qaadanaynaa cabsi? Sida ayeeydey ay tiraahdo, 'noloshu waa in la noolaado', waxaana la gaaray waqtigii aan dhageysan lahayn ayeeyday.