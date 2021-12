"Lagama yaabo inaan Soomaaliya dib ugu laabto"

17 Daqiiqadood ka hor

Hay'adda ayaa ku doodaysa inay tahay in si degdeg ah xal loogu helo qaxootiga ku jira xeryaha Dhadhaab, kuwaas oo halis ugu jira inay waayaan kaalmada yarta ah ee ay haatan helaan.

Warbixinta hay'adda ayaa tilmaamaysa in saddexdii sanadood ee la soo dhaafay ay aad hoos ugu dhaceen qaxootigii iskood Soomaaliya ugu laaban jiray, arrintaas oo ku soo beegantay qulqulatooyinka oo sare u kacay, barakaca iyo abaaraha ku dhuftay Soomaaliya.

Geeddiyo Cabdinuur waxay ka mid ahayd dadkii qaxootiga ahaa ee dib ugu laabtay Soomaaliya afar sano ka hor, balse haatan dib ugu soo laabatay xeryaha Dhadhaab oo markii hore laga qaaday. Mar ay BBC-da la hadleysay ayaa waxay sheegtay in sababta ay xeryaha ugu laabatay ay tahay dhibaatooyin badan oo ay la kulantay.

"Bu'aale markii aan tegay dhibaatooyin badan ayaan la kulmay, waxaa ka mid ah wiilkeyga curadka ah ayay iga wateen Al-Shabaab," ayay tiri Geeddiya. Wiilkeeda oo 18 jir ahaa ayay Geeddiyo sheegtay inuu dhiganayay madraso, markii maamulka Al-Shabaab uu isaga iyo arday kale ay kala baxeen dugsiga ayna u sheegeen in tababar loo qaadayo.

Wasiirka amniga gudaha ee Kenya Dr Matiangi wuxuu kaloo sheegay in mas'uuliyiin ka kala socda dowladda Kenya iyo hay'adda Qramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ay isla garteen in hannaanka xeryahaas lagu xirayo la bilaabo 5-ta bisha May ee 2022-ka.