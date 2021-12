"Bamkii i dili gaaray waxaa uu ahaa hadyadda nolasheyda"

"Markii ciidanku halkaas joogaan, waxaan ku ciyaari karnaa bannaanka ilaa goor dambe oo habeenkii ah, carruurta iskuulada-na way ka badbaadeen in si qasab ah loo askareeyo ," ayuu yiri Florian.

Reerka mid ka mid ah wiilashooda ayay siiyeen jabhadda waxaana loo sheegay in ay mid kale ka doonayaan.

Florian - oo 16 jir ah 1998 - ayaa lagu qasbay dagaal ay ku dhinteen 260,000 oo qof in ka badan 60 milyan oo qof-na ay ku barokaceen intii u dhaxaysay 1954 iyo 2016, dhinaca kalana waxaa soo jeeday walaalkiis.

Wuxuu ka mid ahaa in ka badan 18,000 oo caruur ah, oo 70% ka mid ah ay da'doodu ka yareyd 15 sano, oo ay qorteen kooxda Farc intii lagu guda jiray 50 sano ee ay halganka hubaysan ku jireen iyaga oo ah jabhaddii ugu weynayd ee Colombia ka jirtay.

"Way na arkeen rasaas ayayna nagu fureen," ayuu yiri. "Waxaan ku dhuuntay geed hoostiis, waxaa dusheyda ku wareegayay diyaarada."

"Waxaan u sheegay inaan dhar u baah nahay , ninkii wuxuu isiin siiyay Jiinis iyo shaar cad, waxaan ku amara isaga iyo xaaskiisa in dhulka ay jiiftaan, waxaana xirtay dharkii, waxaan ku iri ha madaxa kor uma qadai kartaan ka dib-na guriga kor ayaan ka baxay," ayuu yiri.

"Waxaan arkay goob jidgooyo ah oo ciidanka ay joogaan, qorigii aan watay ayaan iska tuuray, waan soo dhawaaday, waxaan u sheegay askartii inaan ahay jabhad oo aan rabo inaan is dhiibo.

"Waxaan ka baqay in haddii aan banaanka u baxo ay i arkaan, waxay ahayd wax laga naxo, aad baan u yaraa, waxaanan lahaa cadow wayn oo xoog badan."

Markii uu guriga ku soo noqday, hooyadii waxa ay ku qasbanaatay in ay beerta kala soo cararto carruurteeda kale, kuwaas oo ay u dirtay iskuul ah nooca la seexdo si ay amaankooda u ilaaliso.

Walaalkii Miller waxa uu sii watay xirfadiisa milatari, balse waxa uu la kulmay masiibo ka dib markii ay is rasaaseeyeen kooxda Farc magaalada El Dorado, Meta, oo qiyaastii 350km koonfur-bari ka xigta Bogota.

Florian ayaa sheegay in ka dib uu u safray goobtii uu gurigooda ku yaalay si uu qoyska u soo eeego.

Hooyadood waaxay iibisay beertii ay lahayd, wayna diiday in ay bixiso cashuur ay ka dalbadeen falaagada Farc.

Florian wuxuu yiri: "Waxaan xasuustaa inaan arkay wax albaabka agtiisa taagan, waxaana u soo dhaqaaqay xaggiisa, inta aan foorarsaday ayaan gacmahayga soo taagay, waxa xigay oo aan xasuusto waa in aan arkay aniga oo jiifa dhulka oo qaylinaya, islamarkana ay go'an yihiin labadeydii gacmood.

"Isha midig way maqan tahay, waxaana iga lumay maqalka dhegtayda midig, walaalkey ayaa madaxa i qabtay, waxaana ku qaylinayay, 'I dil. I toog. kuma noolaan karo sidan.' ayuu intaa ku daray.

Florian waxa uu toosay 12 maalmood kadib oo uu koomo ku jiray. Bilooyin qalliin iyo maqaar la dhayayay ayaa ku socday. Dareenkiisa waxaa hareeyay niyad-jab, dhalanteed iyo fikrado ah in uu is-dilo.

"Waxaan ku fikiray inaan iska tuuro daaqadda ama jaranjarada," ayuu yiri. "Laakiin waxaan is iri, 'kawaran haddaan guuldareysto, oo aan ku danbeeyo mid ka sii daran?' Waxaan go'aansaday inaan barto socodka si aan ugu boodo baabuur hortiisa. Laakin ugu dambeyntii waxaan ku soo gabagabeeyay ka waran haddii aan noolaado?"

Ka dib bilo uu ku jiray daryeelka degdega ah, waxa uu nasiib u yeeshay in loo wareejiyo Guutada Gaarka ah ee Jose Maria Hernandez, oo ah koox gaar ah oo ka tirsan Ciidanka Kolombiya oo loogu talagalay kuwa ku dhaawacmay iskahorimaadka.

Florian ayaa waxaa uu bilaabay in uu matalo kooxda ka socota militariga.

Waxaa intaa ku daray in dabaasho ay markii dambe u noqotay daawo uu ku caafimaado.

Mar dambe ma awoodo in uu ku tartamo kooxda dabaasha ee milatariga, waxa uu go'aansaday in uu sii wado hammi kale oo isboorti.

"Intii lagu jiray tartamadii Tour de France, the Giro d'Italia iyo Vuelta a Espana, wuxuu had iyo jeer dhagta ku hayay raadiyaha isaa oo dhageysanayay tartanka iyo halka uu marayo."

Florian ayaa sheegay in uu isaga u arkayay in wadidda baaskiilka uusna awoodin maadaama uu u baahan qofka kaxeynaya in uu gacmo leeyahay.