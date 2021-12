'Waxaan ka cararaa cadceedda oo aan xasaasiyad ku qabo'

Saacad ka hor

Waa maxay Urticaria?

Waxay sheegtay, in dhaqaatiirtu ay aaminsan yihiin in laga yaabo in jirkeeda uu dareemay in la soo weeraray, isla markaana uu si khaldan kulka ugu arkay cadow.