Hyderabad: Gabar Soomaali ah oo warbaahinta Hindiya hadal heynteeda qabsatay markii laga qalay Kansar

28 Daqiiqadood ka hor

Dhakhaatiirka ku sugan isbitaalka Yashoda ee magaalada Hyderabad ayaa sheegay in bukaanka ay ku taallay buro uu cibbirkeedu yahay 30x30x30 cm, sida lagu shaaciyay bogga Indianpharmapost.

ida ay shaaciyeen qaar ka mid ah warbaahinta Hindiya, Dr. Sachin Marda oo madax ka ah qeybta qalliinka ee isbitaalka ayaa sheegay in Faadumo "loo keenay waqtigii ugu xasaasinayaa, haddii ay wax yar soo dib dhici lahaydna ay nolosheedu khatar gali kartay".

Gabadha yar aabbeheed, Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Maxamed, oo ku magac dheer "Taataa", ayaa BBC-da u sheegay in Faadumo ay cudurkan la dhibaatooneysay muddo ku dhawaad hal sano ah.

Cabdulqaadir ayaa sheegay in markii hore ay geeyeen isbitaallo ku yaalla Muqdisho, halkaasoo qalliin loogu sameyay balse uusan noqonin mid guul ku dhammaaday.

"Isbitaalka Turkiga ayaan baaritaan xaqiijin ah kula sameynay, kaddibna waxaan geynay Shaafi, qalliin bay ku sameeyeen, buradii way soo jareen, kellida bidixna way soo bixiyeen, inta aan la gaarin saddex bilood oo baaritaan lagu sameyn lahaa gabadhii way xanuunsatay, dhakhtarkii ugu horreeyayna wuxuu noo sheegay inuu cudurkii kusoo laabtay.