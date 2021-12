Jamaal Khaashuqji: Muxuu Faransiiska u sii daayay ninka loo xiray dilkii wariyaha?

Saacad ka hor

Dacwad oogeyaasha dalka Faransiiska ayaa sii daayay nin u dhashay Sacuudiga oo loo xiray eedeymo la xiriira dilkii Jamaal Khaashuqji kaddib markii lasoo gabogabeeyay baaritaan lagu hayay oo lagu ogaaday in lagu khaldamay.

Dacwad oogeyaasha Sacuudiga ayaa sheegay in lagu "howlgal aan amar lagu qaadanin" oo ay fuliyeen koox loo diray inay kasoo dhaadhiciyaan sidii uu dib ugu soo laaban lahaa Sacuudiga.

Hase yeeshee baareyaasha Qaramada Midoobay ayaa sheegay in Khaashuqji uu ahaa "dhibane si ulakac ah loo dilay" dilkiisuna uu ahaa mid amar lagu soo bixiyay", waxayna sheegeen in caddeymo ku filan loo helay in saraakiil sar sare oo Sacuudi ah, oo uu ku jiro dhaxal sugaha boqortooyada Maxamed bin Salmaan, ay ku lug lahaayeen dilkiisa. Dhaxal sugaha ayaase beeniyay inuu door ku lahaa falkaas.