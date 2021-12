"Waxaan ka soo tagay ganacsigeyga si aan danyarta u caawiyo"

Xaggee ayay dhaqaalaha ka heshaa?

Siman ayaa sidoo kale bukaannada ka caawisa in loo qaado magaalada caasimadda u ah Itoobiya ee Addis Ababa, si daaweyn caafimaad oo dheeraad ah loogu sameeyo.

"Xaaladdan way ku dhalatay, rafaad badan ayaan la soo marnay, waxaa lagu qalay Jigjiga balse ma caafimaadin, Siman ayaa naga caawisay in loo qaado Addis Aababa halkaas oo dhowr jeer qalliin loogu sameeyay balse markii dambe waan ku guuleysannay, hadda xaaladdeedu way fiicna tahay," ayay tiri Raxma Daahir Cali oo ah hooyada Amiira.