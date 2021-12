13 Agaasime waaxeed oo u jawaabay shaqaale eedeeyay wasiir Khadiijo Diiriye

32 Daqiiqadood ka hor

Qaar ka mid ah shaqaalaha Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka ee Soomaaliya ayaa ku eedeeyey wasiirka wasaaraddaas in ay si bareer ah uga jartay mushaarkii iyo gunnooyinkii ay qaadanayeen, iyagoo weliba ah shaqaale rasmi ah oo imtixaan ku helay shaqooyinka ay hayaan.

Jiritaanka eeddan ay shaqaalahaas tirsanayaan waxaa BBC-da u xaqiijiyey sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda oo magaciisa in la sheego ka cudur daartay.

Shaqaalahaas oo sida la sheegay gaaraya 16 isku deegaan ka soo jeeda ayaa siday qabaan tirsanaya in lagu faquuqayo deegaanka ay ka yimaadeen awgii, iyagoo sidoo kale wasiirka wasaaradda Khadiija Maxamed Diiriye ku eedaynaya in ay ku beddeshay shaqaale deegaankeeda ka soo jeeda.

"Arrintaas way caddahay, waxa meesha wada jooga waa in is taqaan," waxaa sidaas yiri Ibraahim Maxamuud Yuusuf oo ka mid ah shaqaalaha tabashada qaba, oo isagoo Garoowe jooga la hadlay BBC-da.