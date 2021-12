"Waxa la igu eedeeyey in aan aabbahay sixir ku dilay"

45 Daqiiqadood ka hor

"Naxdin ayay igu ahayd," ayay tidhi Monica. "Dhammaan saaxiibadayda iyo qoyskayga way iga tageen waxayna i dareensiiyeen inaan ahay qof xun. Markii ay i dacweeyeen, waxaan dareemayay in ay i raacday ceeb lixaad leh."

"Waa dhibaato joogto ah"

"Waxaa layga hor istaagay in aan ka soo qayb galo aaska aabbahay ama aan ka qaybgalo xusaskii kale ee xabaalaha," ayay tidhi. "Waxaan xaqiiqsaday in aanan hadda boos ku lahayn qoyskayga, beeshayda iyo qabiilkayga."

Madaxwaynaheeda, Hon Charles Appel, ayaa yidhi: "Rabshadu waa kansar cunaya Papua New Guinea iyo bulshada, waxaanu nahay waddan Masiixi ah, laakiin in dadka lagu dilo magaca sixirka maaha habdhaqan Masiixi ah."

Iyada oo musaafuris ku noolayd qayb kale oo ka tirsan Papua New Guinea, Monica waxay goob joog u noqotay haweenay dhagax lagu dilayo meel fagaare ah. Dembiga ay gashay ayaa ahaa in ay nin afkiisa ka qaniintay mar uu damcay in uu kufsado oo uu ku eedeeyay in ay tahay saaxirad.