Nin ka been abuuray dhimashadiisa si uu xabsi uga bad-baado

54 Daqiiqadood ka hor

Booliska dalka Hindiya ayaa sheegay in ay fashiliyeen qorshe uu damacsanaa nin isku dayay in uu been abuur ku sameeyo geeridiisa si aanu xabsiga loogu soo celin.