Dhallinyaro u qalab qaaday rejo soo celinta Liido

22 Daqiiqadood ka hor

Dhammaanteen waa aan jecelnahay in aan u nasiino tagno xeebta Liido, balse in yar oo dadka ka mid ah ayaa fahamsan halista iyo dhibaatada ay wajahayso xeebta Liido, iyo waliba halista caafimaad ee kasoo fool leh. Waxaase jira koox yar oo dhallinyaro ah oo u adkaysan waayay arrintan, kana dhiidhiyay.

"Saakey waxaan sookacay afartii subaxnimo balse halkaan waxaan imaaday six sabtoo ah waan cabsanaayay waxaan isdhahaayay adigoo gabar ah mootada sidey kuu qaadeysaa? Dhankaas raga waan ka yara adagnahay xitaa gabarnimadeena Ayaan uga adagnahay sidoo kale xaafada dhankeeda waan uga adagnahoo waxaa laga yaabaa wiilasha markey soo kacaan in ay cunto naga rabaan marka gabdhaha waxaan leeyahay taasna jaanis waad u heleysiin" ayay tiri Ugbaad Cabdi.

"waxaan ugu talagalay in ay ku baraarugto dowladu sababtoo ah in la ogyahay oo lala socdo waxa mesha ay ku joogto oo ay dowlada ku tahay waa shacabka, shacabkuna jaahiliin ma wada ahan cilmi iyo caqliba wey leeyihiin waxii dantooda ahna in ay ka waramaan xaquuq ayey u leeyihiin sababtoo ah adiga marka aad aniga dowlad igu tahay waa in aan kaa helaa xaquuqdeyda." Ayuu yiri Jaylaani.