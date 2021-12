Nin arrin kale u tagay isbitaal oo gudniin lagu sameeyay

Shaqaalaha isbitaalka Leicester Royal Infirmary ayaa Mr Terry u sheegay in ay guddeen, halkii la siin lahaa irbad ka caawisa kaadi haysyada oo uu ka cabanayay.

Mr Terry ayaa sheegay in uu go'aansaday in uu sharciga la tiigsado isbitaalka kadib markii warqad ay u direen ku qirteen in aysan marin habkii saxda ahaa ee lagu hubin lahaa badqabkiisa gudniinka kadib.