Madaxdii la dilay ee Soomaaliya iyo Maraykanka : Cabdirishiid Cali Sharma’arke iyo John F. Kennedy

11 Daqiiqadood ka hor

Dowladda Mareykan ka oo aad u daneyneysay in ay Soomaaliya ka xigsato Midowga Soofiyeet ayaa u muujisay ra'iisul wasaare Cabdirashiid dabacsanaan badan iyo balan qaadyo soo jiidasho leh. Waxaa la isla gartay

1. in laga wada shaqeeyo sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal.

Madaxweyne Kennedy ayaa ku dheeraaday bogaadinta madaxda Soomaalida iyo doorkooda ku aaddan ilaallinta Dimuqraaddiyadda curddinka ah ee ka hanaqaadday Soomaaliya. Isagoo ku tilmaamay in ay tusaale u yihiin dalalka dhowaangalka ah ee doortay nidaamka Dimuqraaddiga ah.

"Mudane Ra'iisul wasaare, si kasta oo aan u kala fognahay juqraafi ahaan iyo taariikh ahaanba, haddana waxaa jirta waxyaabo badan oo na mideeya oo ay ugu horreyo nidaamka dimuqraaddiga ah ee oggolaanaya isku dheellitirka awoodaha iyo u kala saariddooda saddexda waaxood ee asalka ah, waaxda fulinta, baarlamaanka iyo caddaaladda, si loo gaaro hadafka weyn ee ah in la damaanad qaado xorriyadda qofka" John F. Kennedy.

"waa maalin taariikhi ah, waayo markii ugu horreysay ayaan qaabbileynaa wafdi rasmi ah oo ka socda Soomaaliya tan iyo markii aad xorriyadda qaadateen laba sano ka hor. Waxa aan idinku bogaadinayaa sida hagrasho la'aanta ah ee aad uga shaqeyseen xorriyad gaarsiinta ummaddiinna, islamarkaana aad jilbaha u aasateen sidii aad uga gudbin lahaydeen marxaladda kumeel gaarka ah ee xigtay maalmaha xorriyadda. Waan dareemi karaa caqabadahan oo kale anagaba waa ay nasoo martay ayaamaheennii aan xorriyadda qaadannay. Iska feedidda heeryada gumeysiga iyo ismaamul madax banaan in ay muddo kooban is xigaan waa wax aad u adag, haddana waan ku kalsoonahay in aad dow hagaagsan geyn doontaan dalkiinna, adinkoo ka faa'iideysanaya ahmiyadda juqraafi iyo tan istaraatiijiyadeed ee uu dalkiinna leeyahay. Mudane ra'iisul wasaare soo dhowoow." Markale Kennedy.