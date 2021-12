Miyaa la iska dhago tiray baaqa midowga musharxiinta ee doorashada?

39 Daqiiqadood ka hor

Xigashada Sawirka, TQS Qoraalka sawirka, Qaar ka mid ah xubnaha midowga musharaxiinta

Waxaa xalay liiskii ugu horeeyay ee musharaxiinta kuraasta aqalka hoose soo saaray maamulka jubalan.

Kuraasta oo lambaradood oo kali ah la soo saaray oo aysan magacyo la socon ayaa waxaa ay ka kooban yihiin 14 kursi.

Talabada maamulka Jubland ayaa ku soo beegmaysa xilli ay shalay guddiga doorashada ee heer federaal ay ugu baaqeen maamulada Hirshabele, Jubaland iyo Puntland in ay bilaabaan doorashada aqalka hoose.

Ma la iska dhaga tiray baaqii Midoowga Musharixiinta?

Midowga musharaxiinta ayaa waxaa maalmihi u dambeeyay u socday kulamo ay uga tashanayeen doorashada.

Waxaa ay midowga musharaxiinta ku baaqeen in la hakiyo doorashada ay ku tilmaameen mid la "boobayo"

Balse waxaa imika muuqata in taasi aysan dhag u dhigin maamulada qaar iyo waliba guddiyada doorashada.

Midoowga Musharixiinta iyo maamulka Jubaland iyo Puntland ayaa waxaa horey uga dhaxeeyay xiriir iskaashi.

Qaar ka mid ah dadka falanqeeya siyaasadda Somaaliya ayaa sheegaya in midowga musraxiinta aysan ahayn qudhooda kuwa ku mideysan aragtiyo siyaasadeed.

Shawqi Xayir oo culuumta siyaasadda ka dhiga jaamacadaha dalka Holland, ayaa rumeysan in midowga musharaxiinta aysan ahayn kuwa mab'da ahaan mideysan.

"Dhibaatada ugu wayn ee meesha taagan waxay ahayd markii horaba mucaaradka ma ahayn dad is wada wata oo hal mab'da oo dhanka siyaasada ku wajahan sita ma aysan ahayn" ayuu yir Mr Shawqi.

Waxaa uu intaa ku daray in doodaha mucaaradka ay markii horaba ku dhisnaayeen falcelin oo aysan soo bandhigin qorsho siyaasadeed oo cad.

"Haddii aad fiirisid doodaha ay mar walba keenayeen waxay u badnaayeen kuwa falcelin ah, ficil ayaa dhacayay ficilkaas ayay mar waliba ay ka soo falcelinayeen" ayuu intaa ku daray.

Shawqi Xayir ayaa sheegay in siyaasadda aysan saaxib joogta ah lahayn islamarkana ay taasi keentay in musharxiinta mucaaradka qaar ay u arkaan in ay dantooda ku jirto qaabkii ay u dhacday doorashooyiinka ilaa iyo imika la qabtay.

"Waxaad arkeysaa in qaarkood marka dad ay is dhahayaan dhankiina ayay ka socdaan oo codad ayaad ka heli kartaan ay tahniyadeynayeen kuwa is dahayay kuraastii waa la idinka qaatay way ka aamusayeen marka imika taas ayay la xiriirtaa," ayuu intaa ku daray.

Xigashada Sawirka, GHDHF Qoraalka sawirka, Guddiga Hirgalinta Doorashada Heer Federaal

Halkee xaalku ku dambeyn doonaa?

Midowga musharaxiinta ayaa waxay ku baaqeen in doorashada la joojiyo islamarkana hanaanka ay wax ku socdaan isbadal lagu smaeeyo.

Waxay sidoo kale midowga musharaxiinta ay sheegeen in ay qorshaynayaan dhismaha gole qaran oo ay sheegeen in ay doonayaan in ay dalka "ku badbaadiyaan".

Dhanka kale waxaa muuqata in qaar ka mid ah maamul goboleedyada oo ay markii hore isku mowqif ahaayeen midowga musharaxiinta aysan imika isku fiicnayn.

Shawqi Xayir ayaa rumeysan in doorashada ay sii socon doonto, balse laga yaabo in is jiid-jiid badan oo dhaco.

"Koley aniga uma maleynayo in doorashooyiinka ay istaagi doonaan, waa ay dhaceysaa in mar walba in caga jiid yimaado, dowlad gobololeedyada dhankooda waliba aad uga yimaado" ayuu intaa ku daray.

Ilaa imika waxaa si rasmi ah loo soo dhameystiray doorashada kuraasta aqalka sare

Waxaa sidoo kale jira in qaar ka mid ah kuraasta golaha shacabka la doortay islamarkana qarkood ay jadwalkood dhagan yihiin.