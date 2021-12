Cabduwahaab Cawaale "Waxaa igu dhacay cudurka Kansarka, balse aniga waxbo ma dareemin"

9 Daqiiqadood ka hor

Waxaa uu Cabdi wahaab waxaa uu kaga duwan yahay ddaka kale ee cudurka laga helay in uusan wax welwel ah galin cudurka islamarkana uu bartiisa facebook dadka kula wadaagay in cudurka laga helay

"Sida intiinna badan aad la wada socoteen, waxaa jiray baaritaanno hordhac ah, kuwaas oo sheegayay in uu jiro cudurka kansarka. Hadda baaritaannadii waa ay soo dhammaadeen, waxa ayna xaqiijiyeen in uu mindhicirka ka soo billowday, keddibna uu ku faafay illaa beerka" waxaa uu sidaa ku qoray barta uu facebook ku leeyahay.

Cawaale ayaa intaa ku daray in markii ay dhakhaatiirta u xaqiijiyeen in uu hayo cudurka Kansarka uusan isaga wax naxdin iyo welwel ah dareemin oo uu caadi iska ahaa.

Cabdi wahaab Cawaale oo aan wax ka waydiinay sababta aysan welwel iyo culeys ugu keenin cudurka lagu sheegay ayaa sheegay in uu qadarka Alle aaminsan yahay taasi oo ka caawisay in uusan cabsi dareemin.

Cabdi Wahab ayaa intaa ku daray in uu rumeysan yahay in cudur walba uu daawadiisa alle soo dajiyay islamarkana laga bogsan karo.

"Waxkasta oo lagaa sheego inuu ilaahey keenay laga daawoobi karo, sida ay noo sheegtay iyo nebigaa (SCW) in cudur kasta uu dawo leeyahay oo wax aan dawo laheyn uusan jirin intaas oo is biirsaday qabli waa ii xasilan yahay," ayuu yiri.

Astaanta cudurka ma dareemin

Waxaa uu intaa ku daray in markii uu dhaktaka aadayay uu xanuun kale oo aan ahayn mindhicirka u aaday isbataalka, balse baaritaan dheer ka dib la ogaaday in uu cudurka Kansarka.

Baaqa uu u dirayo dadka cudurka qaba iyo kuwa ana qabin

Cabdi wahaab Cawaale ayaa waxaa uu bulshada ugu baaqay in loo baahan yahay in xaaladooda caafimaad ay mar walba la socdaan.

Waxaa uu intaa ku daray in Soomaalida uu ugu baaqayo in qofka marka uu xanuun yar ama calaamadu uusna isku arki jirin uu dareemo loo baahan yahay in ay baaritaan aadaan oo ogaadaan xanuunka haya.

Cabdi wahaab Cawaale ayaa dhanka kale ugu baaqay dadka qaba cudurka kansarka in aysan welwel iyo walbahaar is galin islamarkana ay alle isku xiraan.

"Dadka qaba waxaaan dhihi lahaa ha cabsanina ha welwelina, cabsida yareeya, dadka qaar xitaa dadka qaarkood ma jecla in la maqlo aad ayay u qariyaan oo way ka cabsanayaan in la ogaado in ay cudurkaasi qabaan," ayuu yiri Mr Cawaale.