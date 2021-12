Afghanistan: 'Taliban xoog kuma qabsanin Kabul, anigaa u yeeray'

Saacad ka hor

"Mas'uuliyiinta Taliban waxay noo xaqiijiyeen in ciidankooda hubeysan aysan soo gali doonin magaalo madaxda Afghanistan," ayuu yiri Hamid Karzai oo wareysi siiyay Wakaaladda Wararka ee AP.

Madaxda Taliban ayaa sheegay in xilligaas aysan ujeeddadoodu ahayn inay qabsadaan Kabul, balse sababta ay u galeen ay ahayd oo kaliya inay ka hor tagaan rabshado iyo bililiqo ka dhacda magaalada.

Muxuu ahaa qorshihii hore?

Hamid Karzai ayaa wareysiga uu bixiyay ku sheegay in isaga iyo Abdullah ay xiriir la sameeyeen madaxda Taliban ee ku sugan caasimadda dalka Qadar ee Dooxa, qorshuhuna uu ahaa in Taliban ay Kabul kusoo galaan heshiis ay la galeen dowladda xilka heysay.

Sida uu sheegay Karzai, xilligaas waxay ahayd maalintii ay socotay hadal-heynta ku saabsan in madaxweyne Ghani uu ka baxay waddanka.

Markii uu la hadlay Wasiirka Arrimaha Gudaha, waxaa la ogaaday in saraakiisha dowladda, oo uu ku jiray taliyihii booliska Kabul, ay ka baxeen magaalada, qof xukunka u harayna uusan jirin.

Hamid Karzai ayaa ku dooday in haddii madaxweyne Ghani uu joogi lahaa waddanka ay suurtagal ahaayn lahayd in heshiis lala galo Taliban, dinaad la isku waafaqsan yahayna la sameeyo.

Dastuurka iyo Baarlamaanka

"Mararka qaar, xubnaha kooxda khalad ayaa laga fahmaa. Tusaale ahaan, inaysan sax ahayn in haweenka Afghanistan ay ka baxaan guryahooda."

Karzai ayaa sheegay in Taliban ay qorshe u hayaan suduu wax looga qaban lahaa xaaladda taagan. Qorshahaas waxaa ka mid ah in dib loo soo nooleeyo dastuurka madaxweynihii hore Mohammad Zahir Shah iyo in la sameeyo gole baarlamaan oo mas'uul ka noqda go'aan gaarista dowladda.