Yeyda oo la ogaaday in qaab codeyn ah ay ku go'aan qaataan

Saacad ka hor

Cilmi Baaris cusub oo la sameeyay ayaa lagu ogaaday in yeyda ay leeyihiin nidaam go'aan qaadasho ah oo la yaab leh, kagana duwanyihiin xayawaanka intiisa kale.

Daraasadan oo ay sameeyeen aqoonyahano ka kala socda jaamacaddaha New Wales ee magaalada Sydney ee Australia iyo jaamacadda Brown ee Maraykanka iyo waliba tan Swansea ee isla Maraykankan ayaa lagu ogaaday in yeyda ay qaab codbixin ah go'aanka u qaataan iyaga oo adeegsanaya hatishada. Go'aanada ayaa waxaa ka mid ah marka ay tahay in ay ugaarsi tagaan iyo marka kale.