Maxaa askarigan loo siiyay abaalmarinta ugu sarreysa ee militariga Mareykanka?

Daqiiqad ka hor

Xigashada Sawirka, US Army

Wuxuu sidoo kale noqonayaa askarigii ugu horreeyay ee madow ah ee hela abaalmarinta Medal of Honor intii ay socdeen dagaalladii Mareykanka ee Ciraaq iyo Afghanistan.

Shuruudaha waxaa ka mid ah in askarta abaalmarinta la soo magacaabo muddo shan sano gudahood kaddib ficilkooda geesinnimada leh, balse sanadkii la soo dhaafay Kongareeska ayaa meel mariyay sharci Saajin Cashe u saamaxaya in la siiyo abaalmarinta. Waxay ku soo aadeysaa sanado kaddib markii ciidamada iyo xubnaha qoysaskooda ay u doodeen in la horumariyo abaalmarinta Silver Star.